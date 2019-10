Claudia Lai allo stadio Olimpico a Roma tifa per Nainggolan in campo col Cagliari: il cancro non la ferma

Claudia Lai torna ancora allo stadio Olimpico. Stavolta tifa per il marito. Nainggolan scende in campo contro la Roma con la maglia del Cagliari. E’ il primo match che gioca affrontando la sua ex squadra dopo la cessione all’Inter avvenuta lo scorso anno. Il cancro non ferma la 36enne. Foulard in testa, trucco impeccabile, maglietta super griffata, Claudia si accomoda sugli spalti della Tribuna Montemario per godersi la gara.

E’ una partita complicata, che alla fine rimane bloccata sul pari: 1-1 è il risultato. Claudia Lai allo stadio è felice. Per Radjia ci sono solo applausi, sia al momento dell’annuncio delle formazioni che scenderanno in campo, sia al momento della sostituzione del centrocampista 31enne. Il giocatore è amatissimo dalla Curva Sud. Claudia è fiera e consapevole del legame del marito con la parte giallorossa della città.

Claudia Lai ha anche un motivo per commuoversi. I tifosi le dedicano anche uno striscione. Su c’è scritto: “Claudia non mollare”.

Tutti sanno della sua battaglia contro il cancro al seno che l’ha colpita. E’ stata lei stessa a rivelare il male sul social a luglio scorso. Gli ultrà della Roma le sono accanto, la spingono a continuare e non arrendersi.

Nainggolan ha scelto di vestire nuovamente la casacca del Cagliari proprio per seguire da vicino il complicato percorso della moglie, da cui ha avuto Aysha, nata nel 2012, e Mailey, venuta al mondo nel 2016. Claudia sente la gente vicina, sente questo calore e sorride alla vita. Cercherà in tutti i modi di sconfiggere il tumore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2019.