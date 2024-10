Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro' e cognata della Bruganelli, pubblica la prima foto con la figlia neonata: guarda

Condivide sul social uno scatto dolcissimo con la piccola nata il 7 ottobre

Nei commenti i follower curiosi le domandano: “Come l’hai chiamata?”. Lei ancora non lo rivela. Ma condivide la sua gioia per il suo arrivo. Claudia Ruggeri, Miss Claudia di Avanti un Altro e cognata di Sonia Bruganelli, pubblica la prima foto con la figlia neonata. Scriva semplicemente: “Grata”. Nello scatto c’è lei sorridente in primo piano: ha tra le braccia la bimba e la guarda con uno sguardo raggiante. Il volto della neonata, venuta al mondo il 7 ottobre, è opportunamente coperto con la scritta “I love u”.

Non servono molte parole. Claudia, 41 anni il prossimo 22 ottobre, scoppia letteralmente di felicità. Al settimo cielo pure papà Marco Bruganelli, fratello minore della produttrice 50enne ora concorrente di Ballando con le Stelle. I due si sono sposati sul Lago di Bracciano nel 2016: da tempo desideravano allargare la famiglia.

La Ruggeri, laureata da luglio 2023 in Scienze e Tecniche Psicologiche, ora alle prese col corso Magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica, a Di Più in passato sull’amore sbocciato col marito aveva detto: “Ci siamo conosciuti nel 2004 mentre facevo la valletta in una vecchia edizione di Domenica In condotta proprio da Paolo Bonolis. Ricordo che ero triste, avevo gli occhi rossi e vedendomi probabilmente così giù di morale, si avvicinò questo ragazzo che con un tono preoccupato mi chiese: ‘Chi è che fa piangere una ragazza così bella?’. Era Marco, il mio attuale marito, e da allora non ci siamo più lasciati”.