''Ci manca'': Clizia Incorvaia si scioglie in un mare di lacrime in tv parlando del Natale senza Eleonora Giorgi

Non riesce a contenere la sua commozione. Clizia Incorvaia si scioglie in un mare di lacrime in tv parlando del Natale senza Eleonora Giorgi. “Ci manca”, confessa piangendo a La Volta Buona. E’ serena perché ha mantenuto le promesse fatte all’attrice, deceduta lo scorso 3 marzo sconfitta dal tumore al pancreas. La suocera 71enne ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’influencer 45enne.

La siciliana un anno fa, a dicembre, aveva organizzato una cena riunendo le famiglie per celebrare il Natale insieme. Eleonora, prima di morire, si è fatta promettere che questa tradizione si sarebbe ripetuta ogni anno. “Ho organizzato a Roma, con mio marito Paolo e suo fratello, Massimo Ciavarro, i miei genitori, i miei fratelli e abbiamo fatto questa cena natalizia come il 18 dicembre dello scorso anno, quando eravamo con lei”, confida la Incorvaia con la voce rotta.

L’influencer aggiunge sulla Giorgi: “Mia suocera ha vissuto una vita molto complessa. All’inizio qualcuno l’ha criticata per come aveva deciso di parlare della malattia. Ha vissuto l’ultimo anno e mezzo con grande gioia”. Non riesce a frenare le lacrime. Il dolore che prova è autentico e reale. Alla fine conclude: “Ci manca tanto”.