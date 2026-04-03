Il comico 38enne e la collega 30enne, ora legata a Raoul Bova, sono tra gli interpreti di “Cena di classe”

I due nel marzo 2024 sono diventati genitori di Matilde: sono stati legati dal 2021 al 2025

Andrea Pisani lo confessa senza problemi. “Momento emotivamente difficile”, rivela a Fanpage quando gli si domanda come sia stato recitare accanto all’ex Beatrice Arnera, ora legata a Raoul Bova. Il 38enne e la 30 sono tra gli interpreti del film “Cena di classe”.

''Momento emotivamente difficile'': Andrea Pisani spiega com’è stato recitare accanto alla ex Beatrice Arnera

“Era un momento emotivamente difficile, però ognuno l'ha gestito nel suo ‘pancino’. Sul set siamo riusciti a essere entrambi ottimi professionisti, lei perché l'ho visto con i miei occhi e probabilmente anche io, perché poi mi è stato detto. Non è che non ci potevamo vedere e passavamo da ‘vaffanc*lo’ a ‘amore’ davanti alle telecamere, eravamo semplicemente in un periodo difficile per la coppia, ma comunque solidali nel voler bene al film”, svela il comico, anche co-autore della pellicola.

Pisani aggiunge: “Mi chiedono tutti come è rivedersi in quelle scene, ma io sono molto tranquillo e penso che crei più malinconia nei confronti di tutte quelle persone che amavano la coppia. Io vedo una scena fatta con due persone che hanno affiatamento artistico, che amavano il film e anche l'altro, volevano il loro bene”.

Il comico 38enne e la collega 30enne, ora legata a Raoul Bova, sono tra gli interpreti di “Cena di classe”. I due nel marzo 2024 sono diventati genitori di Matilde: sono stati legati dal 2021 al 2025

Andrea, poi, dopo gli attacchi pubblici e le frecciate a Beatrice, spiazza tutti. Quando gli si domanda in che rapporti siano oggi, dice: “I nostri rapporti sono ottimi, visto che sono passati diversi mesi dall'ultima dichiarazione pubblica. Ci siamo ‘sparati’ ed stato un periodo molto confuso, nel quale non ho rilasciato commenti perché non ero lucido, fatta eccezione per una sola intervista di cui sentivo l'esigenza. Siamo due brave persone che vogliono il bene della loro figlia e che hanno vissuto una relazione bellissima. La tempesta è finita abbastanza in fretta perché siamo stati ragionevoli nel capire che le cose importanti sono altre, la bambina è uno spettacolo della vita e tra noi c'è un affetto che non finirà mai”.

Ora lui sta bene: “Adesso mi sento rinato, sono felice e sereno con me stesso. Mi sto concentrando sul lavoro e sulla bambina, non cerco assolutamente nulla. Ho realizzato il sogno di diventare papà con una persona che per me era compatibilità 100 su 100, con il più grande entusiasmo possibile. Ho messo una spunta a tutti i cassetti delle emozioni umane, pieni di cose belle. Quindi, se conosco qualcuna che mi conquista o sento la necessità io di conquistarla, sono pronto a innamorarmi. Ho gli scudi del cuore abbassati, non sono più chiuso in me stesso. Non credo nelle relazioni eterne, anche se ‘non eterno’ non significa che sia sbagliato ma solo che doveva durare quegli anni”