Intervistato da Gente sottolinea: “A volte nella vita c’è chi preferisce la menzogna alla verità”

L’attore 53enne si è unito civilmente all’imprenditore 40enne il 2 dicembre del 2024



Non c’è alcuna cosa da fare: molti non lo accettano. Gabriel Garko sulle pagine di Gente replica a chi non crede si sia sposato con Giorgio. “Pensano che l’ho fatto per pubblicità", sottolinea l’attore. Il 53enne si è unito civilmente all’imprenditore 40enne il 2 dicembre del 2024 e lo ha svelato in tv molto tempo dopo, solo recentemente.

''Pensano che l’ho fatto per pubblicità'': Gabriel Garko replica a chi non crede si sia sposato con Giorgio

“A volte nella vita c’è chi preferisce la menzogna alla verità. Quando ho fatto coming out, e poi ho rivelato a Verissimo che mi sono sposato con Giorgio da anni fa, c’è chi dice che l’ho fatto per pubblicità. In pratica: prima dicevano che ero gay, quando mi costringevano a mentire; ora dicono che sono etero e faccio finta di essere gay per farmi pubblicità. Adesso che vivo nella verità, i soliti complottisti dicono che forse ora mento, che sono etero”, rivela Gabriel.

Anche il coming out di Garko è arrivato tardi, dopo una vita di bugie e ‘finte’ fidanzate. “Ho dovuto tacere per anni, tanti anni. Vivevo nell’ansia della verità da nascondere. Prima di fare coming out vivevo nel terrore, se uscivo e c’era qualcuno vicino che mi interessava guardavo da un’altra parte, sempre, evitavo gli sguardi per la paura di essere scoperto. Quando ho deciso di imparare l’inglese sono andato a Londra per tre mesi. Finalmente ero libero”, racconta. Poi la liberazione: ha detto a tutti il suo orientamento sessuale: era il settembre del 2020 e lui era al GF Vip da ospite, era andato a trovare Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco, una delle ‘compagne inventate’ per i media.

Intervistato da Gente sottolinea: “A volte nella vita c’è chi preferisce la menzogna alla verità”. L’attore 53enne si è unito civilmente all’imprenditore 40enne il 2 dicembre del 2024

Adesso c’è Giorgio nel suo vissuto. Gabriel confida: “Viviamo insieme nella mia casa di Zagarolo, vicino a Roma, lui ha una serie di bed and breakfast a Palermo, la sua città, ma lavora da remoto e sono molto felice con lui”.

“Giorgio è una persona che assolutamente non vuole apparire, non vuole farsi vedere, non vuole farsi conoscere - spiega l’artista - E’ molto riservato da questo punto di vista. Per me è la perfezione perché quando uno è famoso e fa il mio lavoro, un lavoro pubblico, è molto facile che se hai di fianco una persona che in qualche modo può avere delle velleità sul fronte della fama, del diventare un personaggio pubblico, immediatamente si inserisce un sospetto nella coppia. Ecco, io questo sospetto non ce l’ho affatto, non ho minimamente paura di averlo. Stiamo molto bene insieme, anche per questo”.