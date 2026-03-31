''Ho paura di fare brutta figura'': Antonella Elia sfida gli uomini al GF Vip con la pole dance, guarda

La showgirl a 62 anni è top e culotte fucsia sorprende tutti: è strepitosa

Ha forza, coordinazione, flessibilità e controllo del corpo durante le sue acrobazie anche a testa in giù

“E’ la prima volta che lo faccio senza la mia insegnante che mi guida… Ho paura di fare brutta figura”, confessa. Antonella Elia è la prescelta dal gruppo delle donne. Sfida gli uomini nella “Battle dei talenti” al GF Vip con la pole dance. Ilary Blasi la sprona, lei si butta. A 62 anni, con indosso top e culotte fucsia, sorprende tutti: è strepitosa.

''Ho paura di fare brutta figura'': Antonella Elia sfida gli uomini al GF Vip con la pole dance

La showgirl mette a segno una performance di tutto rispetto accompagnata dal brano di Sia, “Chandelier”. Ha forza, coordinazione, flessibilità e controllo del corpo durante le sue acrobazie anche a testa in giù e in spaccata. Sul palo non ha paura, anzi.

La showgirl a 62 anni è top e culotte fucsia sorprende tutti: è strepitosa

La Elia ha scelto di praticare la pole dance perché regala un allenamento completo: si lavora contemporaneamente su addominali, braccia, gambe e schiena. Ma non solo. Questo particolare ballo ha un effetto sorprendente: aumenta la fiducia in sé stessi. Ti mette alla prova, ma allo stesso tempo ti fa sentire più consapevole del tuo corpo.

Ha forza, coordinazione, flessibilità e controllo del corpo durante le sue acrobazie anche a testa in giù

Antonella sbaraglia la concorrenza. Raimondo Todaro, Giovanni Calvario e Nicolò Brigante, nonostante l’esibizione altrettanto sensuale, non ce la fanno: il pubblico col televoto premia lei. Le donne vincono così una seduta dal parrucchiere.