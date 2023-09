Clizia Incorvaia osa alle sfilate di Milano, look total orange con capospalla e cappuccio: foto

Al Piccolo Teatro Studio Melato la 42enne sceglie il colore per Lavinia Biagiotti

E’ super fashion: l’influencer stilista pazza dell’outfit che indossa

Clizia Incorvaia non vuole passare inosservata. L’influencer e stilista, ex gieffina vip, osa alle sfilate di Milano. Per Lavinia Biagiotti, che porta la collezione per l’estate 2024 in passerella nel Piccolo Teatro Studio Melato, sceglie un look total orange, arricchito da un eccentrico capospalla con cappuccio.

Clizia Incorvaia osa alle sfilate di Milano, look total orange con capospalla e cappuccio

La 42enne è super fashion, pazza dell’outfit che indossa, tutto interamente firmato dalla stilista romana 44enne. “Iniziare la Fashion Week con la Sfilata di Laura Biagiotti ieri è stato per me non solo un onore ma anche un’occasione per osare, con un look decisamente forte e acceso che mi rappresenta così come anche la nuovissima collezione primavera/estate 2024 presentata ieri in una location specialissima al Teatro Piccolo. Grazie Lavinia per regalarci questo sogno”, scrive Clizia sul social.

La 42enne, nonostante la pioggia, riesce a rimanere asciutta

Clizia riesce a rimanere asciutta per posare sul red carpet prima dell’inizio della sfilata. A Milano la pioggia cade copiosissima. Colta alla sprovvista dall’acquazzone improvviso, nonostante l’acqua, la Incorvaia esce dall’auto e, aiutata dagli ombrelli, non rovina la sua mise.

Al Piccolo Teatro Studio Melato la 42enne sceglie il colore per Lavinia Biagiotti. Per la mise si è ispirata a Cappuccetto Rosso

Sorride felice, portando alla perfezione il soprabito arancio, modello oversize con cappuccio, e sotto una tuta in raso dello stesso colore. Anche le scarpe, decolté coi lacci, sono abbinate, come pure la borsa, di un tono leggermente più scuro. La Incorvaia nelle se storie rivela che per il look si è ispirata a uno dei personaggi delle favole preferito, Cappuccetto Rosso.