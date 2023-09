Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi beccati mentre guardano le Stories di Ilary Blasi allo stadio

L’amica della 35enne mostra al 46enne e la fidanzata la conduttrice 42enne, a pochi metri da loro

Tutti erano andati a vedere la partita di Cristian Totti, che gioca con la maglia del Frosinone

Una reunion di famiglia inaspettata. Le telecamere di SportItalia hanno l’occhio lungo e non si lasciano sfuggire Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, beccati allo stadio mentre guardano le Stories di Ilary Blasi. Sono tutti lì, al Tre Fontane, seduti sugli spalti, per vedere il figlio maggiore del 46enne e della 42enne, Cristian Totti, in campo nella partita tra Roma e Frosinone primavera. La conduttrice è accomodata in tribuna. E’ arrivata insieme alla fidanzata del quasi 18enne, Melissa Monti.

Il video in breve viene catturato e condiviso sui social: diventa immediatamente virale e fa sorridere. Totti e la Bocchi sono insieme ad alcuni amici intimi di Francesco. Si tratta dell’ex calciatore Giancarlo Pantano e la moglie Elisa Barbieri. E’ quest’ultima a mostrare la storia della Blasi, appena condivisa sui social. Si vede l’ex moglie dell’eterno capitano giallorosso che fa il tifo per Cristian dagli spalti insieme a Melissa.

L’amica della 35enne mostra al 46enne e la fidanzata la conduttrice 42enne, a pochi metri da loro, in compagnia della ragazza di Cristian, Melissa Monti

La Barbieri richiama l’attenzione della coppia e fa vedere la foto con un sorrisino sul volto. Noemi parrebbe aggiungere un commento, ma non se ne coglie il significato. Anche Totti guarda lo schermo dello smartphone con l’immagine della presentatrice condivisa. Lui e Ilary dopo l’addio si sono sempre ignorati di persona. Ora sono nello stesso luogo, anche se chiaramente non insieme. E’ però il romanista, insieme a Noemi, a fare la figura dello ‘spione’… E il popolo del web non perdona con gli sfottò che parlano di soap opera.

Anche il cognato di Ilary, marito di Silvia Blasi, Ivan Peruch, commenta con un meme ricondiviso con un emoji. E il clima torna a farsi infuocato.