Clizia Incorvaia 'Pupa' per una notte: torna in tv dopo il parto

Clizia Incorvaia, che sul social si definisce una vera ‘secchiona’, per una notte diventa ‘Pupa’ e si regala un momento di pura leggerezza. L’influencer 41enne torna in tv dopo il parto, il 19 febbraio scorso ha messo al mondo il suo secondogenito, Gabriele, perla gioia del compagno, Paolo Ciavarro. Il 30enne, innamoratissimo della bionda: non poteva ricevere da lei dono più grande.

Clizia approda alla corte di Barbara D’Urso, a La Pupa e il Secchione Show. E’ la prima volta che torna sotto i riflettori senza il pancione, per l’occasione indossa un abito lilla con uno spacco vertiginoso e una scollatura profonda sulla schiena. Il vestito, firmato Face To Face Style, esalta il suo corpo sinuoso e sensuale. Il look è stato curato da NFM Shop.

La Incorvaia ha curve più morbide rispetto al passato, sta allattando il suo bambino e non esita a sottolinearlo: la femminilità che la sua seconda maternità le regala la rende ancora più esplosiva e desiderabile.

Clizia Incorvaia è stata chiamata nel programma per mettere in difficoltà le coppie con la sua prova. Chiede a tutti di sfilare davanti a lei, come se stessero su una passerella: deve eleggere i migliori ed elargire così un bonus di 5 punti. Si diverte un mondo.

L'ex gieffina vip porta i lunghi capelli biondi sulle spalle: li ha appena raccolti sulla nuca. Il make-up leggero valorizza i suoi lineamenti delicati. Già genitore di Nina, 6 anni, avuta dal suo ex marito Francesco Sarcina, Clizia è una mamma che conquista. Sul social i fan le fanno tanti complimenti: con la sua estrema semplicità piace moltissimo al popolo del web e anche agli spettatori a casa.

Scritto da: la Redazione il 30/3/2022.