''Un anno dopo la nascita di Gabriele, a Nina è esplosa la gelosia'': Clizia Incorvaia parla del rapporto tra i suoi due figli

La 43enne risponde alle domande dei follower sul social e lo rivela

La primogenita il 24 agosto ha compiuto 9 anni, il secondogenito ne ha appena 2 e mezzo

Clizia Incorvaia risponde alle domande dei follower sul social. La 43enne, sposata con Paolo Ciavarro, parla del rapporto tra i suoi due figli. “Un anno dopo la nascita di Gabriele, a Nina è esplosa la gelosia”, svela. La primogenita, nata dall’amore con l’ex marito Francesco Sarcina, il 24 agosto ha compiuto 9 anni, il secondogenito, avuto dal 32enne, figlio di Eleonora Giorgi, ne ha appena 2 e mezzo.

“Nina è mai stata gelosa di Gabriele?”, le domanda un fan. Clizia confida: “Assolutamente sì. E’ una cosa che abbiamo affrontato… Inizialmente io non avevo visto questa gelosia. Considerate che io, che sono la prima, mio fratello Mattia il secondo, ho sofferto di una gelosia bella ‘strong’: ero veramente terribile. Nina, invece, no. E’ stata subito super accogliente con Gabriele e anche con la sorellina avuta dal papà. Sono arrivati quasi in concomitanza, a distanza di mesi. Inizialmente non lo era, invece l’anno dopo è esplosa questa gelosia che è assolutamente normale. L’abbiamo affrontata, come vi dicevo, in modo sereno. Poi è passata. Poi ogni tanto può avere qualcosa, un normale capriccio…”.

“Fa parte del gioco - continua la Incorvaia - ne parlavo anche con la mia terapeuta. Guai se non accadesse ciò. Sono sentimenti assolutamente normali la gelosia, la rabbia, l’euforia, l’allegria. Sono tutte cose che uno deve accettare”. E conclude: “Ovviamente stiamo parlando non di stati d’animo che vanno in una direzione patologica”.