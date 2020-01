Clizia Incorvaia teme la lontananza dalla figlia Nina. La modella sta infatti per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Il reality partirà in prima serata martedì 7 gennaio e lei è già arrivata a Roma, dove si trova l’appartamento più spiato d’Italia. Ha dovuto salutare la sua piccola, che è rimasta a Milano. Nina ha 4 anni ed è frutto dell’amore con Francesco Sarcina, il frontman de ‘Le Vibrazioni’ da cui si è separata lo scorso anno tra accuse reciproche e attacchi a mezzo stampa.

“La prova più difficile, l'unica che temo, è quella di separarmi da te. Ciò che diranno non mi toccherà. Come andrà non mi spaventa, perché la vita mi ha già dato la vittoria più preziosa: te, angelo mio”, ha scritto la 33enne pubblicando una foto in cui appare mentre bacia sulla bocca la sua piccolina. Clizia potrebbe infatti rimanere lontana dalla bimba per diversi mesi, se le cose nella Casa di Cinecittà dovessero mettersi bene per lei.

Nel frattempo è ormai stato rivelato praticamente tutto il cast della nuova edizione del papà di tutto i reality, che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Ci saranno Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, il bell’Andrea Montovoli, l’ex top model Fernanda Lessa, l’attore Fabio Testi, l’attrice Licia Nunez, Antonio Zequila, l’egittologo Aristide Malnati, l’influencer Paola Di Benedetto, la conduttrice Adriana Volpe, il conduttore e giornalista Michele Cucuzza, la produttrice Rita Rusic, il cantante Pago e la showgirl Antonella Elia. Ma anche quattro ex gieffini nip di vecchie edizioni, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia.

