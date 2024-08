Colin Farrell parla del figlio James con la sindrome di Angelman: ''Ha necessità speciali''

L’attore 48enne al settimanale People ha spiegato perché è diventato astemio

Quasi 21 anni è venuto al mondo James, gli è stata poi diagnosticata la sindrome

Oggi ha dato vita a una fondazione per aiutare ragazzi con queste ‘necessità speciali’

Colin Farrell ha rilasciato una rara intervista in cui ha parlato del figlio che ha un importante ritardo nello sviluppo.

L’attore irlandese, star di Hollywood, ha avuto nel 2003 James. Il ragazzo ha quasi 21 anni, ma ha necessità di essere seguito a causa della sua malattia, la Sindrome di Angelman.

Il 48enne e la madre del ragazzo, oggi sua ex, ovvero la modella Kim Bordenave, hanno avuto la diagnosi un paio di anni dopo essere diventati genitori. E’ stato un duro colpo.

Al magazine People Farrell ha ora raccontato di aver deciso di smettere di bere per poter essere un padre presente e cercare di aiutare James nelle sue difficoltà.

Colin Farrell, 48 anni, sulla copertina di People parla del figlio James

“Sono grato di essere sobrio, tutto è amplificato quando hai un figlio con necessità speciali, sei ancora più consapevole che il tuo bambino ha davvero bisogno di te e avrà bisogno di molto aiuto e sostegno”, ha fatto sapere.

“James aveva circa due anni quando sono diventato astemio, lui ha avuto un grande ruolo nel mio mettere via la bottiglia, una grande parte”, ha aggiunto.

“Perché non ero nelle condizioni di essere un amico, figuriamoci il padre di un bambino con bisogni così grandi. Quindi, se non fosse per la mia sobrietà, non sarei in grado di esserci per James e godermi le meraviglie della sua vita e sostenerlo nel modo in cui sento di poterlo fare...”, ha detto.

Colin ha anche un altro figlio più piccolo avuto da un’altra donna. “Non voglio far sembrare che io sia il padre perfetto, faccio casini a destra e a manca ma almeno devi essere presente per fare casini, quindi ci sono e sì, sono due cose collegate - la mia sobrietà e i miei figli...”, ha sottolineato.

La sindrome di Angelman è un raro disturbo genetico che comporta un ritardo nello sviluppo psicomotorio. Farrell ha deciso di dare via a una fondazione per aiutare i ragazzi che sono nati con questa difficoltà, la Colin Farrell Foundation.