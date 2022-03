Le chiedono come faccia a essere così in forma, la risposta di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez, sempre super con le sue curve sinuose e la pancia piatta, quando le domandano come faccia a essere sempre così in forma, dà una risposta che lascia di stucco. Rispondendo ai fan sul social, la sorella di Belen ammette: “Non mi alleno, non faccio niente”.

Non va in palestra, come il fidanzato Ignazio Moser e soprattutto come Belen, che invece tra pilates, yoga e gag, gambe addominali e glutei, si dà molto da fare, almeno per quattro volte la settimana, seguita dal personal trainer e i maestri. Cecilia è molto diversa dalla maggiore. Candidamente svela: “Non mi alleno, non faccio niente. Diciamo che non è vero che non faccio niente, sono molto attiva, cammino tanto. L’allenamento è uno dei miei buoni propositi del 2022, vi prometto che lo farò”.

Chechu anche quando le domandano se faccia punturine di acido ialuronico al viso, per rendere l’aspetto del volto più fresco e l’epidermide più distesa, fa capire che al momento non le interessa: “Bisogna accettarsi, a meno di qualche grande difetto, il segreto è accettarsi”.

Domani, 18 marzo, soffierà su 32 candeline: “Credo che sulla torta metterò 30 + 2, una tragedia… Come festeggerò? Con Ignazio abbiamo deciso di farlo nella nostra nuova casa, anche se non è ancora pronta. Se credo che lui mi regali l’anello? Non penso… Non mettiamo ansia a questo ragazzo, quando vorrà regalarmi un anello, me lo regalerà, ma non nel giorno del mio compleanno, per favore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2022.