Costantino della Gherardesca parte per Pechino Express in sedia a rotelle: ecco cos'è successo

Costantino della Gherardesca parte per Pechino Express in sedia a rotelle. Il conduttore 44enne rivela il motivo per cui non può camminare in un post. Ecco cosa gli è successo.

Non si fa bloccare da dolori invalidanti. Costantino, postando sul social la foto in cui si mostra in sedia a rotelle mentre sta per imbarcarsi sul volo, spiega: “Il grande Pedro che lavora per l’Aeroporto di Malpensa mi accompagna a fumare una sigaretta. Si, mi hanno messo in sedia a rotelle per i trasferimenti aerei per via della mia cervicobracalgia (si scrive così?) e connessi fastidì ortopedici di cui dimentico il nome. Non chiedetemi altro: é successo tutto molto in fretta nonché in mezzo ad un ciclone di eventi e contingenze che cambieranno radicalmente la mia vita. L’unico punto fermo rimane Pechino Express”.

Costantino soffre di cervicobrachialgia, un dolore che coinvolge in modo progressivo e a volte violento le regioni del collo, delle spalla e del braccio sino a raggiungere le dita della mano, irradiandosi dunque a partire dai nervi del plesso brachiale. Colpisce soggetti dai 20 ai 60 anni. Non è tutto. A Di Più il presentatore a luglio 2020, sulla sua andatura a volte leggermente zoppicante, aveva svelato: “In passato ho avuto due incidenti piuttosto gravi, uno in montagna e uno in piscina. Mi hanno causato problemi permanenti alla gamba destra. In pratica zoppico un po’. In tv cerco sempre di nascondere questo mio difetto perché me ne vergogno”.

Costantino della Gherardesca, però, non si lascia bloccare a terra dai suoi mali e vola via per il suo show arrivato alla decima edizione, la prima in onda su Sky. Il viaggio del cast stellare assoldato per l’avventura si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova avventura sarà lungo la rotta dei Sultani.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/10/2021.