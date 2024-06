Costantino Vitagliano nonostante la malattia ritrova il sorriso alla festa per i suoi 50 anni: l'ex tronista circondato da tantissimi amici, guarda

Li ha compiuti il 10 giugno, festeggia il 20 da Un Sacco Bello a Milano

Due lunghe tavolate accolgono tutti i suoi ospiti: si brinda, si ride e c’è la torta

Costantino Vitagliano sta meglio. Nonostante la malattia autoimmune, l’ex tronista di Uomini e Donne ritrova il sorriso alla festa organizzata per i suoi 50 anni da Un Sacco Bello a Milano. Circondato da tantissimi amici, è felice.

Li ha compiuti il 10 giugno, festeggia il 20 e lo fa raccogliendo tutti i suoi ospiti in due lunghe tavolate che riempiono il locale. Il proprietario del noto ristorante di cucina romana, Davide Marsili, ha grande confidenza con Kosta. Nel momento de discorsi, col calice in mano, senza peli sulla lingua gli domanda ironico: “Ma quando ca**o hai scopa*o tu?”. Tutti ridono a crepapelle. In effetti Costantino ha collezionato moltissimi flirt in passato, desideratissimo dalle donne.

La terapia trovata dai medici sta funzionando e Vitagliano sta tornando alla normalità, anche se dalla sua patologia non si guarisce, come ha spiegato lui stesso in tv, a Verissimo. In questo modo ha cominciato a godere di nuovo della compagnia della figlia Ayla, 8 anni, avuta dall’ex Elisa Mariani.

Ora, dopo tanta ansia e paura, si regala un party con gli intimi a cui vuole più bene: si brinda, si ride moltissimo e alla fine arriva la torta per il mezzo secolo di vita intensa vissuta. Costantino non si è mai fatto mancare nulla. Al Corriere della Sera ha raccontato: “Per sfizio mi sono comprato di botto una Bentley da 250 mila euro, avevo sei-sette case. Non riuscirei a quantificare. A un certo punto le richieste erano troppe, l'agenzia per limitare le serate ha alzato il cachet al massimo andando oltre i diecimila euro per un’ora. E invece di diminuire le domande aumentavano. Ho guadagnato io e fatto guadagnare gli altri”.