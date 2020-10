Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, il battesimo della figlia Isabel: foto

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri posano insieme sorridenti. Tengono in braccio le loro due bambine che hanno il volto oscurato con l’emoticon di un unicorno: sabato 10 ottobre è stato un giorno speciale, i due hanno gioito con i loro famigliari e gli amici più intimi per il battesimo della figlia Isabel, nata a fine marzo scorso. La foto che entrambi pubblicano sui profili social racconta la loro felicità.

“Ieri è stato il Santo Battesimo della piccola Isabel”, scrivono i genitori a corredo dello scatto pubblicato ieri, domenica 11 ottobre, su Instagram. “Grazie a tutti per i tantissimi messaggi di auguri e affetto che avete dimostrato e grazie alle nostre famiglie, alla madrina e al padrino e alle persone che hanno reso così speciale questa giornata”, sottolineano ancora, pubblicando la stessa identica didascalia.

Non raccontano altro della giornata di festa, gelosi della loro privacy come sempre. Costanza per l’occasione ha indossato un abito in pizzo color panna, anche la festeggiata Isabel ha indosso un vestitino dello stesso colore, come pure Stella, che il 28 novembre prossimo compirà appena 2 anni. La secondogenita dell’ex velina 30enne, nata il 25 marzo, nonostante abbia poco meno di 7 mesi è già legatissima alla maggiore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.