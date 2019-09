Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si vedono raramente insieme ad eventi ufficiali. Durante la settimana della moda milanese non hanno però potuto fare a meno di prendere parte ad uno degli eventi più importanti, la sfilata di Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più acclamati nel mondo. L’ex velina e il calciatore si sono quindi mostrati insieme all’appuntamento.

Eccoli con due look coordinati, entrambi firmati da Re Giorgio, mentre si avviano verso la location dove ha avuto luogo il défilé. Completo blu e scarpe sportive bianche per lui, abito blu a fantasia floreale per lei. La 29enne ha condiviso lo scatto accanto al 46enne, sposato in gran segreto all’inizio di quest’anno, sul suo profilo Instagram.

La coppia ha avuto una figlia da meno di un anno. Il 18 novembre del 2018 la bionda siciliana ha infatti dato alla luce la piccola Stella, che però non ha ancora mai mostrato sui social. Qualche tempo fa ha spiegato di voler tutelare la privacy della bambina quanto più a lungo possibile e che per questo non sa quando mostrerà il suo viso ai tanti follower che le chiedono di poter vedere se somiglia di più alla mamma o al papà. “Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo”, ha fatto sapere Costy.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2019.