Costanza Caracciolo è una trentenne. L’ex velina ha raggiunto il traguardo dei tre decenni di vita venerdì 17 gennaio 2020, visto che è nata lo stesso giorno del 1990. La bionda siciliana però ha deciso di non festeggiare, ma di condividere con i suoi follower di Instagram uno scatto di quando era bambina, con il sorriso simpaticissimo e lo sguardo birichino. Costy non ha voluto feste con gli amici o party da mille una notte per spegnere le candeline, visto che ritiene di essere già fortunatissima ad avere tutto quello che ha nella vita.

Pubblicando l’immagine sul social ha scritto: “E con lo stesso sorriso di questa bambina qui, che forse qualcuno nel mio percorso ha cercato di spegnere... accolgo i miei 30 anni!!”. “Sono esattamente dove e come sognavo di essere, una grande fortuna, lo so… Infatti sono molto grata, per questo ho deciso di non festeggiare, perché in fondo, io, festeggio già ogni giorno!!!”, ha aggiunto. “Grazie a tutti voi per gli auguri, e grazie alla mia famiglia che piano piano stiamo allargando sempre di più!”, ha concluso.

La Caracciolo, sposata dallo scorso anno con Christian Vieri, è incinta della sua seconda figlia. Dopo la nascita di Stella alla fine del 2018, è in arrivo un’altra cicogna con un fiocco rosa. Lo ha rivelato lei stessa a dicembre. “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”, ha fatto sapere.

Scritto da: la Redazione il 17/1/2020.