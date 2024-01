Organizza in fretta e in furia, la romana, impegnata per lavoro a Firenze, è assente

Il ‘libera tutti’ fissato per le 15, il party da Gloria Osteria deciso la sera prima alle 22.45

Costanza Caracciolo è stata indecisa fino all’ultimo, alla fine ha vinto il sì. Festeggia così i 34 anni a Milano. Ma senza la sua amica storica con cui ha fatto coppia sul bancone di Striscia la Notizia. Federica Nargi al pranzo organizzato in fretta e in furia non c’è: è assente, impegnata a Firenze, in occasione di una Masterclass del suo brand, Sobea Cosmetics.

Costanza Caracciolo festeggia i 34 anni a Milano senza l'amica storica Federica Nargi: le immagini del pranzo

L’ex velina racconta tutto in un post sul social. Ha optato per Gloria Osteria per il mini party, con un ‘libera tutti’ fissato categoricamente per le 15. In tante, tra le presenti, compresa lei, dovevano correre a prendere i figli a scuola.

“Happy Birthday to me! Confusa e felice! Le domanda che mi tormenta da una vita: ‘lo faccio o non lo faccio?’. L’eterna indecisa...continuamente alla ricerca della risposta giusta, della scelta giusta, ma poi la verità è: ‘chi può darcela, se non noi? Solo noi possiamo decidere per noi stessi, nessun altro!’. Così, la scelta, sarà dettata solo dalla nostra volontà, sotto la nostra responsabilità. E’ così infatti, le volte che ho preso una decisione da sola, cioè sempre, non mi sono mai pentita!!! Questo pippone per dire che erano 7/8 anni che non facevo niente per il mio compleanno, alla fine ieri sera, alle 22.45, ho deciso di organizzare tutto, rischiando che non venisse nessuno”, racconta Costy.

Il dolce della festeggiata tutto rosa

“Ho pensato ‘chi c’è, c’e!’. Alla fine è venuto fuori un pranzo super carino, dettato chiaramente dai minuti contati tra chi aveva già appuntamenti ritardati pur di esserci, assenze e dimenticanze (ovviamente, perché facendo di fretta, ho dimenticato sicuramente qualche amica) e chi alle 15, come me, doveva assolutamente scappare per andare a prendere le bambine a scuola!”, spiega ancora la siciliana sposata con Bobo Vieri da cui ha avuto Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020.

Le invitate insieme a Costy per la foto di gruppo

I messaggi d'auguri delle due bimbe dell'ex velina, Stella, nata il 18 novembre 2018, e Isabel, venuta al mondo il 25 marzo 2020.

“Alla fine è stata una reunion tra amiche che non si vedevano da un po’ e sono stata super felice - aggiunge ancora la Caracciolo - Avrei adorato avere attorno a me ancora tantissime amiche, le mie storiche, le nuove, vicine e lontane, insomma ci rifaremo. Prossimo anno saranno 35 e li spero di fare mega festa, vi avverto! Intanto grazie infinite a tutti per il vostro affetto come sempre, come ogni anno, siete speciali!”.