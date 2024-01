''Lo so che è grosso, l'ho visto in doccia'': cos'ha detto Teo Mammucari sulle dimensioni intime del figlio di Rocco Siffredi

Il conduttore al debutto a Roma del suo “Sarà capitato anche a voi” ironizza col 27enne

Sul palco insieme al ragazzo c’è pure la fidanzata Lucrezia Lando: “Mai vista una donna così felice”

Teo Mammuccari al debutto a Roma con il suo nuovo spettacolo, Sarà capitato anche a voi, riempie il Teatro Olimpico e entusiasma gli spettatori con gli sketch provocatori. Tra il pubblico ci sono tanti vip. In platea c’è pure Lorenzo Tano, accompagnato dalla fidanzata Lucrezia Lando. Il conduttore 59enne, one man show, improvvisamente lo coinvolge, facendolo salire sul palco con la ballerina. Dissacratorio, ironizza sulle dimensioni intime del figlio di Rocco Siffredi. “Lo so che è grosso, l’ho visto sotto la doccia…”, sottolinea Teo.

Mammucari fa sbellicare dalle risate tutti. E quando fa riferimento al ‘gioiello’ di Tano è addirittura irresistibile con la sua irriverenza. Al ragazzo dice: “Lorenzo alzati, ti pesa il pisello? Lo so è grande, l’ho visto sotto la doccia. Ha ‘na frusta. Il dna esiste”. Fa riferimento alle dimensioni del padre 59enne, divo dell’hard, famoso anche per questo da sempre.

Teo non è ancora contento. “Tano ti pesa il pisello, alzati! Lo so che è grosso, l’ho visto”, continua. Lucrezia ride imbarazzata, ma contenta. Mammucari commenta: “Guarda lei come sorride. Mai vista una donna così contenta! Lei scoppia di gioia, ha trovato finalmente il diamante grezzo”.

Per assistere allo show in teatro sono arrivati Milly Carlucci, Rosanna Lambertucci e Ilary Blasi coi figli. Teo non risparmia alcuno con battute ficcanti, infischiandosene completamente del politically correct.