Cristel Carrisi incinta: il pancione lo svela a Scherzi a parte, guarda

Cristel Carrisi sul social non dice nulla della sua terza gravidanza, il pancione però lo svela a Scherzi a parte, complice dell’esilarante scherzo fatto al padre Al Bano. La 35enne è incinta, aspetta un figlio da Devor Luksic, è già mamma di Kai, nato a maggio 2018, e Cassia, che ad agosto ha compiuto 2 anni, entrambi avuti dall’imprenditore cileno che ha sposato il 3 settembre 2016 e con il quale vive in Croazia.

Cristel convince il padre, allergico alla tecnologia, a pubblicizzare un nuovo assistente domotico, “Tata”. Il cantante accetta entusiasta, ma solo perché glielo ha chiesto l’adorata figlia: peccato che questo strumento del futuro si rivelerà per lui un vero tormento…

Cristel, insieme agli autori e agli altri attori che partecipano allo scherzo, ride di gusto quando in hotel il papà sbotta contro “Tata” che non rispetta i suoi ordini.

L’artista pugliese vuole fare un pisolino, l’assistente domotico, che ha la voce di Cristel, non rimane invece mai in silenzio.

Cristel alla fine rivela la burla al padre, ed è proprio sul finale che si fa vedere col pancione, che in realtà è solo un pancino, nascosto da un abito nero ‘comodo’. “Io sono stato calmo perché mia figlia mi ha proposto questa cosa, altrimenti avrei spaccato tutto. Non volevo far fare brutta figura a mia figlia”, commenta Al Bano in studio con Papi sullo scherzo.

La terza gravidanza di Cristel Carrisi è stata rivelata dal settimanale Gente a metà giugno scorso, la biondina, però, finora non ha mai commentato né si era mostrata sui social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/9/2021.