Il 18enne riabbraccia la fidanzata sua coetanea in Spagna

Il ragazzo dallo scorso gennaio veste la maglia del Rayo Vallecano

Finalmente si riabbracciano. Cristian Totti è appassionato a Madrid con la fidanzata Melissa Monti. I due nelle storie si scambiano un romantico bacio. Il 18enne è stato raggiunto dalla ragazza sua coetanea in Spagna, dove si è trasferito. Il figlio primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi ora gioca con la maglia del Rayo Vallecano.

Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi, appassionato con la fidanzata a Madrid, dove si è trasferito: il romantico bacio

L’attaccante classe 2005 a fine gennaio ha lasciato il Frosinone Primavera. Ha firmato un contratto col club del quartiere madrileno di Vallecas, con la benedizione del suo famosissimo papà. Solo a giugno prossimo saprà se sarà acquistato a titolo definitivo o meno dalla sua precedente squadra.

Cristian e Melissa sono felici e vivono pienamente la loro storia d’amore. Stanno insieme da un anno e mezzo, quando hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale postando la prima foto che li ritraeva insieme su Instagram.

Lei, giovanissima, è già un'attrice molto apprezzata

La Monti nonostante sia giovanissima è già un’attrice apprezzata. Ha recitato nel film Mi chiamo Maya e in fiction in onda su Canale 5: Il 13º apostolo e Solo per amore. Ha prestato il volto anche per qualche pubblicità, ad esempio quella di Armani. Appassionata di danza e nuoto, è molto riservata, così come il fidanzato. I due stavolta cedono, travolti dal loro amore, e si fanno vedere mentre si scambiano un bacio che testimonia la loro grande felicità nel ritrovarsi. La distanza al momento non incrina il rapporto, anzi.