La 36enne cambia anche l’immagine del profilo e non c’è più il marito 34enne: solo i figli

Tutti si domandano cosa stia accadendo alla coppia: sono al capolinea?

Chiara Ferragni mostra la sua mano spoglia nelle sue storie. Toglie la fede e tutti si interrogano. La foto senza l’anello nuziale (e tutti gli altri preziosi che solitamente indossava) alimenta vorticosamente i gossip sulla fine del matrimonio con Fedez. La 36enne non si ferma qui. Cambia anche l’immagine del profilo: in quella nuova c’è lei con i due figli, Leone e Vittoria, avuti dal rapper. Ma scompare il marito 34enne. I due sono arrivati al capolinea?

Chiara Ferragni toglie la fede: la foto della sua mano senza l'anello nuziale alimenta i gossip sulla fine del matrimonio con Fedez

Le foto postate nel weekend, scattate da Federico in ascensore, li ritraevano in famiglia con i bimbi, certo. Prima, però, ci sono state assenze continue, anche a compleanni importanti, come quello del papà del cantante, e fine settimana da separati. Poi è arrivato un romantico San Valentino, ma poco più.

I milioni di follower e i media accendono i riflettori sulla profonda crisi che la coppia starebbe attraversando, con questo ultimo atto dell’imprenditrice digitale. Tutto nel giro di poco tempo, probabilmente causato dalla bufera che ha investito Chiara a causa dello scandalo legato ai pandori Balocco, a cui è seguito tutto il resto, compresa un’iscrizione nel registro degli indagati con ipotesi di truffa.

La Ferragni cerca di nuotare nel mare in tempesta mostrando serenità, nonostante la fuga dei brand che la volevano come testimonial. Ha dato forfait all’Haute Couture di Parigi, probabilmente salterà anche la Milano Fashion Week. La bufera è ben lungi dall’essere passata. Potrebbe aver acutizzato problemi coniugali. O forse no. Chiara potrebbe anche essersi tolta la fede e gli altri anelli semplicemente per mostrare la striscia di arcobaleno che le passava sulla mano. Tutto qui.

Tutti si domandano cosa stia accadendo alla coppia: sono al capolinea?

C’è pure chi maligna che Chiara e Fedez potrebbero agire da furbetti: la possibile crisi forse riuscirebbe a sviare l'opinione pubblica che non lesina feroci commenti sulle vicende giudiziarie legate alla beneficenza sospetta della fashion blogger. Ma sono solo ipotesi. Intanto, però, in questo modo i Ferragnez rimangono immancabilmente al centro della scena.