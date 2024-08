A Civitanova Marche l’incontro che pare confermare il gossip dell’estate

Il rapper 33enne dell’influencer 28enne aveva detto: “E’ un’amica”

La foto insieme, la prima così chiara social, fa diventare il gossip su di loro ancora più rovente. Cristiano Malgioglio incontra Giulia De Lellis e Tony Effe, per tutti ormai una coppia, in hotel e così arriva lo scatto che li immortala vicini, vicini insieme al 79enne. A realizzarlo è un fan del rapper 33enne che scrive: “Abbiamo incontrato Tony e Giulia in hotel e Cristiano gli ha chiesto di portarmi con loro al concerto”.

Cristiano Malgioglio incontra Giulia De Lellis e Tony Effe, per tutti ormai una coppia, in hotel: la foto insieme

E’ tutta l’estate che i rumor sulla possibile liaison tra l’influencer romana 28enne e il cantante di “Sesso e Samba” si susseguono. Tutto è iniziato quando Tony ha prestato la sua giacca a Giulia alle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei indossava un abito trasparente leggerissimo e, durante il ricevimento in Toscana, avvertiva un po’ di freddo, così lui, da perfetto gentiluomo, gliela aveva data per coprirsi. Era il 30 giugno. Già si conoscevano, già erano stati avvistati complici a Milano, ma il gesto aveva fatto discutere e fatto alzare le antenne ai paparazzi.

La 28enne nelle sue storie mostra un mazzo di fiori: regalo del rapper 33enne?

Col trascorrere dei giorni le voci di una presunta relazione sono diventate assordanti. Effe, però, aveva smorzato tutto in un’intervista al Corriere della Sera, etichettando la De Lellis solo come ‘un’amica’. Le sue parole, però, non hanno frenato i sussurri su un amore forse in divenire.

L'influencer rimane al momento con la bocca cucita, ma i gossip diventano roventi...

La foto che arriva su Instagram mostra Giulia e Tony sorridenti con Cristiano. Sia il rapper che il cantautore si sono esibiti nella famosa località delle Marche, in due diversi locali, impegnati con i loro concerti estivi. Caso strano, la De Lellis era proprio lì. Tutto lascia immaginare che la storia sia davvero sbocciata, anche se i diretti interessati rimangono con la bocca cucita. Unico altro indizio un mazzo di rose che la De Lellis mostra nelle sue storie: è un regalo del moroso?