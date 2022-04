Cristiano Ronaldo e Georgina, prima foto dopo la morte del figlio: presentano la bambina appena nata

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sorridono attorniati dalla loro famiglia. Lo sportivo e la 28enne condividono la prima foto dopo la tragica morte del figlio, presentano la bambina appena nata, venuta alla luce lunedì 18 aprile. Purtroppo il suo gemello non ce l’ha fatta, durante il parto il maschietto ha perso la vita. E’ stato “il dolore più grande mai provato nella vita”, come sottolineato dal fuoriclasse portoghese in un post.

La piccola è in salute, CR7 la tiene tra le sue braccia. “Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina - scrive il calciatore del Manchester United 37enne nel post - sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti. Il vostro supporto è stato molto importante e tutti abbiamo sentito l'amore e il rispetto che avete avuto per la nostra famiglia. Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Ronaldo e Georgina tornano alla normalità dopo un lutto che li ha devastati. I due si prendono cura della neonata insieme agli altri figli: Cristiano Junior, 11 anni, i gemelli Eva e Mateo, 4 anni, probabilmente nati da madre surrogata, Alana, 4 anni, la prima figlia naturale della coppia, e la bimba nata da quattro giorni, di cui ancora non è stato reso noto il nome.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2022.