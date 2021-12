Cristiano Ronaldo, svelato il sesso dei gemelli in arrivo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno svelato il sesso dei gemelli che stanno aspettando. La coppia ha usato l’aiuto dei quattro figli per fare la rivelazione sul social. Su Instagram hanno infatti entrambi postato un video in cui Cristiano Jr., 11 anni, i gemelli Mateo ed Eva, 4, e la piccola Alana Martina, 4, bucano due palloncini. Da uno esce il colore azzurro, dall’altro rosa. La cicogna porterà quindi un maschietto e una femminuccia.

Vicino alla clip sia il calciatore 36enne che la modella 27enne hanno scritto: “Dove inizia la vita e l’amore non finisce mai”. L’annuncio della dolce attesa era stato dato lo scorso ottobre, quando la coppia aveva postato sul social uno scatto in cui appariva felice con un fermo immagine dell’ecografia in mano.

“Siamo lieti di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni d’amore, non vediamo l’ora di conoscerli”, avevano fatto sapere Cristiano e Georgina. Il loro amore è nato un po’ per caso a Madrid, quando lui entrò nello store Gucci dove lei lavorava come commessa.

Scritto da: la Redazione il 17/12/2021.