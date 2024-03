La 38enne calabrese è stata molto male: costretta a finire sotto i ferri

La modella, showgirl e influencer confida tutto ai follower nelle sue IG Stories

Cristina Buccino è finita sotto i ferri. La 38enne calabrese pubblica un selfie dall'ospedale e rivela perché si è dovuta operare. E’ stata molto male, quindi si è redo necessario un intervento. “Non potevo più camminare bene”, confessa.

''Non potevo più camminare bene'': Cristina Buccino pubblica un selfie dall'ospedale e rivela perché si è dovuta operare

Era un po’ di tempo che non si faceva vedere sul suo profilo social, così Cristina aggiorna i follower nelle IG Stories e svela il motivo della sua assenza. “Ciao ragazzi, eccomi qui! Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene: ho avuto un problema alla schiena - spiega la modella, showgirl e influencer - Un’ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene”.

La 38enne calabrese è stata molto male: costretta a finire sotto i ferri

E’ in una stanza di ospedale e sorride, nonostante sia nel post operazione. “Stamattina ho fatto l’intervento, che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre… Non vedo l’ora!”, sottolinea ancora la Buccino. Poi dice grazie: “Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Nicola Marotta e la sua equipe per essersi presi cura di me con professionalità, dedizione e affetto. Grateful”. Sensualissima e intrigante, Cristina vuole tornare a vivere con grande spensieratezza, raccontando le sue giornate ai fan: solo oltre 3 milioni quelli che l’ammirano sul web. Lei con la sorella Maria Teresa è diventata anche imprenditrice: insieme hanno lanciato la linea MCD Beauty Life, una linea di cosmetici a cui tengono moltissimo.