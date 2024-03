Gravissimo lutto per Marco Maddaloni: una morte sconvolge lo sportivo, costretto a lasciare il Grande Fratello

Il 39enne era uscito dalla Casa nella notte qualche giorno fa e subito si erano scatenate le ipotesi sul perché

Il judoka con un post rivela la perdita, arrivata inaspettata, che lo devasta

Marco Maddaloni vive ore di grande dolore. Nella sua esistenza è arrivato, inaspettato, un grave lutto. Una morte sconvolge lo sportivo, costretto a lasciare il Grande Fratello. E’ venuto a mancare il suo “secondo padre”, come lo chiama lui nel post pubblicato in cui regala l’ultimo saluto all’uomo: è l’amato suocero, il papà di sua moglie, Romina Giamminelli.

Il 39enne era uscito dalla Casa nella notte qualche giorno fa e subito si erano scatenate le ipotesi sul perché se ne fosse andato. E’ l’account del reality su Instagram a ufficializzare il motivo. “La squadra del Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”, recita il comunicato condiviso online.

Il post del 39enne dedicato al padre della moglie, Romina Giamminelli

Marco è a Castel Volturno, accanto ai suoi famigliari. Sul suo profilo pubblica una foto in cui è immortalato insieme alla sua bella famiglia e alla persona che ora non c’è più e a cui era terribilmente legato. Maddaloni scrive: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”.

Il judoka non riesce a darsi pace. Mario, padre di Romina, è scomparso. Anche la Giamminelli è affranta. I due sono genitori di Giovanni, nato nel 2016, Giselle Maria, venuta al mondo nel 2018, e Pino, che la cicogna ha portato nel 2020. Anche i loro bimbi sentiranno tanto la mancanza del nonno.

Non si sa ancora se il GF lascerà le porte aperte al campione, dato che la finale è molto vicina, dovrebbe andare in onda il 4 o l’11 aprile. La produzione dello show a gennaio scorso, quando anche Beatrice Luzzi perse il padre, diede la possibilità all’attrice di rientrare in gioco. Probabilmente, si pensa, farà lo stesso anche in questo caso, sempre che Maddaloni decida di varcare nuovamente la porta rossa.