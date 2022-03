Cristina Chiabotto incinta per la seconda volta a 10 mesi dal parto?

Cristina Chiabotto aspetterebbe un altro bebè. Secondo Diva e Donna l’ex Miss Italia sarebbe incinta per la seconda volta a soli 10 mesi dalla nascita della primogenita, Luce Maria, venuta al mondo il 7 maggio 2021.

Il settimanale la fa vedere a passeggio, la conduttrice e showgirl mostrerebbe delle rotondità sospette. Per il giornale la notizia della seconda gravidanza avrebbe regalato una grande gioia a Cristina e il marito, Marco Roscio, con cui sta insieme dal 2018, dopo la fine della relazione con Fabio Fulco, storico ex a cui è stata legata per oltre dieci anni, e con cui è andata all’altare nel 2019.

Cristina Chiabotto, sempre molto riservata, sul social non conferma la notizia della nuova cicogna in volo, ma neppure smentisce. Sul social ultimamente non si mai quasi vedere nelle foto condivise, se non di schiena o con abiti che potrebbero mascherare il pancino. Pochissimi pure gli scatti che la immortalano con indosso un abito ‘comodo’ verde smeraldo alla festa di compleanno del marito.

Marco Roscio ha appena compiuto 36 anni, Cristina per lui nel weekend passato ha organizzato un party coi fiocchi a tema golf, sport di cui il manager è appassionato, una cena in villa con musica dal vivo e balli sfrenati.

La Chiabotto ai fan ha mostrato i dettagli della festa, senza però postare una foto recente in coppia con Marco, ha preferito metterne una ‘d’archivio’…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.