Cristina Chiabotto incinta svela in tv il sesso del suo secondo bebè

Cristina Chiabotto incinta si fa finalmente vedere col suo pancione bis in tv. A Verissimo l’ex Miss Italia 35enne, sposata con il manager Marco Roscio, 36 anni, e già mamma di Luce Maria, che ha compiuto un anno lo scorso 7 maggio, svela il sesso del suo secondo bebè: avrà un’altra femminuccia.

“Sono all'ottavo mese di gravidanza, dovrebbe nascere nei primi di luglio”, confida la showgirl. Questa volta ha annunciato la cicogna solo di recente, a metà aprile scorso, la bionda spiega il perché: "Ho voluto proprio proteggermi, tenerlo per me, quindi c'è stato questo effetto sorpresa”.

La Chiabotto poi confessa che avrà una seconda bimba, ne è contentissima. Parlando di Luce chiarisce: “Ha compiuto da poco un anno, quindi saranno praticamente gemelline”. Lei e il marito non hanno ancora deciso come chiamerà la piccola: “Con Luce eravamo più precisi. Questa volta abbiamo una lista di nomi, ma non abbiamo ancora scelto, magari la guarderemo e decideremo in quel momento”.

Il pancione è esploso, lei lo porta con eleganza: è meravigliosa e raggiante. Cristina ha annunciato a Marco la sua seconda gestazione mentre viveva giorni particolari. “In modo molto semplice e diretto. Quando l'ho scoperto avevo il Covid, quindi ero isolata in casa, e l'ho detto a distanza: guarda ci risiamo. Siamo felicissimi”, confida.

Da quando è madre, è lontana dalla televisione, ma non per sempre: “Non ho nostalgia perché ho iniziato a lavorare molto presto, ho fatto tante cose. Ma in futuro non mi vedo solo mamma e mi auguro di ripartire”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/5/2022.