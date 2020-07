Cristina Marino a circa due mesi dal parto si mostra in bikini. L’attrice è sicura di sé, il suo corpo ha già recuperato le forme pre-gravidanza. D’altronde lei è un’esperta di fitness e di alimentazione (e durante la dolce attesa ha preso solamente 8 chili). La 29enne ha deciso di pubblicare sul social una serie di scatti che la ritraggono in costume (sia con un modello intero che con un due pezzi). Le immagini sono state scattate nella tenuta in Umbria del compagno Luca Argentero (la stessa in cui la coppia ha passato la quarantena e aspettato l’arrivo di Nina, venuta al mondo lo sorso 20 maggio). I due per ora sembrano aver deciso di trascorrere le vacanze estive qui.

Recentemente Cristina ha rivelato ai suoi follower come sta vivendo questi primi mesi da mamma e quanto la piccola le richieda attenzioni. “Nina è una bimba molto attiva, ha già bisogno di molte attenzioni… quindi, sì, la nostra quotidianità è nettamente cambiata, ma io e Luca siamo una squadra fortissima…e questa meravigliosa creatura ci ha unito, per quanto possibile, ancora di più”, ha fatto sapere.

“Confesso che è molto più impegnativo del previsto, ma allo stesso tempo è la cosa più potente che mi sia mai successa”, ha aggiunto. Poi ha concluso spiegando che insieme a Luca ha deciso di non farsi aiutare da nessuno nella gestione del nuovo nucleo familiare: “Al momento abbiamo deciso di fare tutto noi”.

