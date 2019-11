Cristina Parodi sente la mancanza dei figli che hanno lasciato la casa familiare. La conduttrice tv quando può cerca di passare un po’ di tempo con loro. Come ha fatto la scorsa domenica con Alessandro, il suo unico maschio, nato nel 1997 dal matrimonio con Giorgio Gori. Il 22enne è infatti andato via di casa per studiare fuori. Si sono incontrati a metà strada, a Bologna, visto che lei vive a Bergamo e lui a Siena.

Accanto allo scatto la Parodi ha scritto: “Non so se anche a voi capita di avere una nostalgia fortissima dei figli grandi che vivono ormai fuori casa e che non vedete da un po’ di tempo .... io oggi sono andata a Bologna apposta solo per pranzare con Ale (che arrivava da Siena) ed ero così felice ma così felice che non avrei mai smesso di abbracciarlo”.

Cristina, 55 anni, è mamma anche di altri due figli, o meglio di altre due figlie. Ovvero di Bendetta, la primogenita, che ha 23 anni, uno in più di Alessandro, e di Angelica, la più piccola, che è diventata maggiorenne solo da pochi mesi. Originaria di Alessandra, in Piemonte, Cristina si è ormai trasferita da tantissimi anni a Bergamo, la città di cui il marito è sindaco apprezzatissimo (è stato rieletto dai cittadini bergamaschi per la seconda volta appena qualche mese fa).

Scritto da: la Redazione il 18/11/2019.