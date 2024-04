''Mi sono data parecchio, adesso mi riposo'': Loredana Berté casta da tantissimi anni, ecco quanti

L’artista a 73 anni non ha più rapporti intimi, ormai da un bel po’

Ospite di Belve nella nuova stagione ha fatto la rivelazione

Ha spiegato da quanto tempo non ha incontri sotto le lenzuola con uomini

Loredana Berté ha rivelato di essere casta da molti, molti anni.

La cantante 73enne è tra gli ospiti della prima puntata di ‘Belve’. La nuova stagione del programma di Francesca Fagnani inizia domani, martedì 2 aprile, in prima serata su Rai2.

Durante l’intervista rilasciata alla compagna di Enrico Mentana - un’anticipazione è andata in onda a ‘Domenica In’ - l’artista, sorella della scomparsa Mia Martini, ha parlato di aspetti intimi della sua vita.

Le è stato ricordato di quando ha detto che “purtroppo è sempre stata etero”. Ha risposto: “Io sono arrivata a un’età in cui non me ne frega più niente di niente. Sono bella casta da qualche anno”.

Loredana Berté, 73 anni, a Belve nella nuova puntata in onda martedì 2 aprile su Rai2: è tra gli ospiti di Francesca Fagnani e ha confessato di essere casta da molti anni

La Fagnani a questo punto le domanda da quanti anni. La risposta: “Dieci”.

La conduttrice 47enne commenta: “Bella cifretta”.

Loredana allora aggiunge e spiega con un pizzico di ironia: “Ho dato tanto, mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’”.

La vita sentimentale della Berté è nota ai lettori delle riviste di cronaca rosa per essere stata abbastanza turbolenta.

Nel suo cuore ci sono stati il tennista Adriano Panatta, il membro dei Pooh Red Canzian e Mario Lavezzi. E’ stata sposata per quattro anni con Roberto Berger, erede dell’impero del caffè Hag.

Poi nel1989 il matrimonio col famoso tennista svedese Bjorn Borg, la sua storia forse più tormentata.

Recentemente ha detto al Corriere della Sera: “La mia fesseria più grande? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia. Credevo di farmi una famiglia ma non è andata così”.

“Sono stata la donna più invidiata quando ho sposato Borg e ho fatto pena quando sono tornata in Italia: avevo sperato che in questo passaggio sulla terra avrei lasciato dei figli e invece lui non era d’accordo, me l’ha detto dopo 6 anni di matrimonio. Mi sono fatta pena da sola perché certe domande si fanno prima”, ha aggiunto.