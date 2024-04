''Spero questo nome ti piacerà'': Guenda Goria e il futuro marito rivelano come chiameranno il figlio

La 35enne e il 32enne lo svelano in tv a La Volta Buona, in collegamento con Caterina Balivo

I due poi postano alcune tenere immagini sui loro profili social: lei è alla fine del quinto mese di gravidanza

Guenda Goria, alla fine del quinto mese di gravidanza, è raggiante. La 35enne e il futuro marito 32enne rivelano come chiameranno il loro figlio in diretta tv. A La Volta Buona, in collegamento con lo studio del programma di Rai 1, a Caterina Balivo confidano il nome scelto per il bebè. I due poi sul social condividono alcune tenere immagini: lei mostra il bavaglino del piccolo con sopra ricamato Noah. Nel post che accompagna le foto rivolge il suo pensiero al bimbo. “Spero che questo nome ti piacerà”, scrive la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

“Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore, un nome biblico che vuol dire ‘colui che porta sollievo'", spiega Mirko Gancitano. Desidera sottolineare l'importanza del nome deciso con Guenda: è fortemente simbolico.

Sui social Guenda felice fa la sua dedica: "Benvenuto NOAH.DONO DI DIO. Quello che sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma” .

“Il nome l'abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio, ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l'abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere”, spiega la Goria in tv.

Hanno scelto il nome insieme, assolutamente concordi

Lei e Mirko si sposeranno il prossimo 16 maggio, quando la gestazione sarà di ben sette mesi. Per il loro sì hanno scelto la cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo. Poi arriverà la cicogna, desideratissima, che ha reso i due felici come non mai.