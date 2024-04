Rosalinda Cannavò col pancione e Andrea Zenga in tv per raccontare tutto della cicogna in arrivo, scorrono anche lacrime

La 31enne è entrata nel quarto mese di gravidanza: ancora non conoscono il sesso del bebè

Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, per la prima volta mostra il suo pancione in tv. Accanto a lei c’è il compagno conosciuto circa 3 anni fa al GF Vip, Andrea Zenga. I due a Verissimo raccontano tutto della cicogna in arrivo. Poi si commuovono per i messaggi delle loro mamme, Giuseppina e Roberta Termali.

“Nonostante la nostra storia sia nata in maniera insolita perché ci siamo conosciuti in un reality senza avere mai un primo appuntamento, abbiamo fatto sempre tutto step by step”, dicono la 31enne e il 30enne. L’attrice e cantante è fiera della gestazione, desideratissima: è entrata nel quarto mese.

Per comunicarlo sul social hanno aspettato il 16 marzo, la scadenza del primo trimestre di dolce attesa. Rosalinda però racconta: “L'ho scoperto durante le vacanze natalizie. Eravamo da lui nelle Marche. Io, spinta da una nostra amica, ho deciso di fare il test. Mi sentivo stanca, ma non credevo fosse possibile. E’ risultato subito positivo, non ci volevo credere. Ho aspettato qualche giorno, il tempo di rientrare a Milano. Volevo aspettare ancora di più, ma non ce l’ho fatta. Il primo giorno che siamo rientrati gli ho fatto trovare una scatola con all’interno il test di gravidanza”.

“Qualcosa sospettavo, aveva dei comportamenti strani - spiega Zenga - Non chiedevo per non rimanere deluso perché ci speravamo entrambi. Poi quando sono tornato a casa e ho visto le candele accese e questo pacco sul tavolo… E’ una sensazione che non riesci a spiegarti bene. Quando sei consapevole che la donna che hai accanto è una cosa indescrivibile. Siamo veramente felicissimi”.

“Avendo sofferto di anoressia mi chiedevo se sarei potuta diventare madre, la vita mi ha sorpreso dandomi la possibilità di avere un figlio con un compagno come Andrea”, sottolinea Rosalinda. Non conoscono ancora il sesso del bebè. "Se è un maschietto vorremmo chiamarlo Teo, in ricordo di Teodosio Losito (lo sceneggiatore morto nel 2019, ndr)", dice Andrea. "Se è una femminuccia, invece, Dafne o Camilla”, svela lei.

Quando vedono le dediche di Giuseppina e Roberta Termali, scorrono lacrime. Arriva anche la domanda sulle possibili nozze. "Viviamo già come marito e moglie. Il matrimonio è il prossimo passo. Forse l'anello arriverò con il bambino o la bambina…”, chiarisce Zenga.