David e Victoria Bekcham non hanno davvero intenzione di badare a spese per il regalo di nozze da fare al figlio Brooklyn. Il primogenito della coppia solo pochi giorni fa ha annunciato pubblicamente di aver deciso di sposare la fidanzata Nicola Peltz. Il matrimonio dovrebbe tenersi il prossimo anno e i suoi genitori si sarebbero offerti di acquistare una proprietà nella capitale inglese per permettere a Brooklyn e Nicola di avere un posto tutto loro dove stare quando fanno visita alla famiglia. I due infatti vivranno per la maggior parte del tempo negli Stati Uniti.

Un insider ha rivelato: “Sebbene trascorreranno molto tempo in America, Brooklyn vuole una base a Londra. Victoria e David si sono offerti di comprare una casa che sarà il loro regalo di nozze. E’ un gesto molto generoso, come tanti genitori vogliono aiutare in ogni modo possibile. Brooklyn starebbe tenendo d’occhio alcune proprietà nella zona est della città”.

I due giovani dovrebbero tenere due grandi cerimonie per celebrare la loro unione, una in Europa e una in America. A pagare il conto di entrambe, pare, saranno i genitori di lei. A quel che si apprende la famiglia Peltz sarebbe infatti ben più facoltosa dei Beckham. Il loro patrimonio è stimato in ben 1 miliardo e 500 milioni di euro, mentre quello dei Becks in “solo” 500 milioni.

Scritto da: la Redazione il 14/7/2020.