Davide Bonolis, figlio di Paolo e Sonia Bruganelli, si è fidanzato con l'insegnante di 'Ballando' Sofia Berto? La foto e l'imbarazzo di lei

La ballerina 20enne messa alle strette da Caterina Balivo a La Volta Buona

Il gossip è cominciato con una foto pubblicata da lei nelle storie e ripresa sui social…

Il gossip sul possibile flirt ha subito preso il volo. E’ cominciato con una foto pubblicata da lei nelle storie e che è stata ripresa sui social, diventando virale. Davide Bonolis, figlio 20enne di Paolo e Sonia Bruganelli, si è fidanzato con l'insegnante di Ballando con le Stelle Sofia Berto, sua coetanea? La ballerina dice la sua, messa alle strette da Caterina Balivo a La Volta Buona.

Il ragazzo pareva da tempo legato a Martina Fabbri, ora, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato… Lo scatto in questione, che Caterina fa vedere in tv, immortala lui e la Berto complici e sorridenti in ascensore. C’è da dire che Bonolis Jr., da quando la mamma è una concorrente del dancing show di Rai 1, è sempre presente negli studi, tra prove e spettacolo del sabato sera. Legatissimo a Sonia, forse la sua presenza non è motivata solo dall’amore per la madre, chissà.

Rossella Erra, opinionista della trasmissione, la settimana scorsa a Domenica In aveva parlato di una possibile coppia che si stava formando a Ballando. “Mara, ti dico una cosa buttata là. a Ballando Con le Stelle ci sono altre due coppie che stanno nascendo. Non solo quella di cui tutti parlano. Mi devo accertare prima che la cosa sia finita. Diciamo una cosa, c’è una ballerina e un parente di qualcuno. Ma prima fammi accertare e poi ti dirò tutto. La prossima settimana spero di tornare con delle notizie in più da darvi”, aveva detto. Il riferimento pareva chiarissimo.

Ora Sofia, ospite dalla Balivo con Tommaso Marini, suo partner in pista, quando la conduttrice le domanda chi sia il suo ‘biscottino’, si imbarazza. “Ma non c’è una pausa pubblicitaria ora?", tergiversa. Caterina le mostra la foto postata da un certo GigiGx su X e le chiede chi l’abbia pubblicata sui social. Sofia è in difficoltà: “Devo parlare per forza?”.

“Non so chi sia questo Gigi, non lo conosco. Ma diciamo le cose come stanno. Io questa foto l’ho messa nelle storie, ma non ho un grande seguito quindi ho detto: ‘Ma chi la vedrà!’. Lui a distanza di una settimana l’ha pubblicata, quindi gli ho scritto: ‘Bravo tu che l’hai trovata’”, chiarisce la Berto, che sembra ammettere la liaison.

La presentatrice le domanda: “Ma mamma Sonia lo sa?”. “Penso di sì, lo avete messo lì”. “Ed è contenta?”, prosegue Caterina. “Chiedetelo a lei”, replica Sofia sorridendo con un'espressione furbetta. Non ufficializza pienamente, ma sembrerebbe quasi superfluo.