Davide Silvestri, vittima de Le Iene, ha passato momenti davvero difficili. In poche ore è stato vittima di una truffa milionaria e del furto dell'amato cane Birra. Tutto per colpa di una risata di troppo.

L’ ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha lasciato il mondo del cinema e della tv ormai da qualche anno per dedicarsi completamente alla produzione di birra e Le Iene hanno scelto di fargli uno scherzo facendogli credere che un imprenditore di Dubai volesse cominciare una collaborazione con lui. Complice anche l’altro produttore e suo socio, il cugino Kekko dei Modà. Davide è entusiasta e inizia una serie di meeting con i miliardari arabi in compagnia presenta della fidanzata Alessia Costantino. L’emiro però comincia a testare la birra con metodi piuttosto bizzarri, come sussurrare dentro al bicchiere per capire la frizzantezza della bevanda, inzuppando le dita all’interno del bicchiere e così via. Gesti che fanno scoppiare in una risata Alessia e Davide, con tanto di offesa da parte dell’imprenditore e del suo intermediario.

Quando il 40enne pensa che l’accordo sia saltato a causa delle sue risate e quelle di Alessia, che hanno fatto infuriare l’imprenditore di Dubai, chiama Kekko. Al telefono, il cugino e suo socio gli rivela di aver firmato un accordo per la cessione del loro marchio negli Emirati Arabi e nel mondo, ma si tratta di una truffa. Davide è infuriato: nel frattempo arriva Alessia che urla avvisando il fidanzato che il cagnolino, dal nome Birra, è stato portato via dagli arabi. L’attore ruba una bicicletta per rincorrere la macchina con gli imprenditori arabi, ma nel frattempo arrivano Le Iene a fermarlo.

Davide si butta a terra sconvolto: ''E’ stato il momento più brutto della mia vita. Se avessi raggiunto quella macchina non avreste fatte in tempo a dirmi che è uno scherzo”. E poi una battuta alla fidanzata, complice dello scherzo: “La voglio sposare lo stesso, ma in questo momento ragazzi...''.

Scritto da: La Redazione il 14/4/2022.