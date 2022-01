Delia contro Soleil, al GF Vip volano accuse: 'Tu e Alex sotto le coperte avete…’

Dopo l’ingresso di Delia Duran nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ era inevitabile che si arrivasse subito ad un confronto-scontro tra lei e Soleil Sorge, che lo scorso anno ha vissuto un’amicizia tenera, secondo qualcuno uno vero e proprio flirt, con il marito della sudamericana, Alex Belli. La 33enne ha accusato la 27enne di aver avuto contatti intimi con Belli sotto le coperte durante le lunghe notti passate insieme a Cinecittà. “Hai sempre detto che il vostro rapporto è stato puro. Sotto le coperte anche siete stati puri?”, ha affermato puntando il dito contro la bionda italoamericana. Soleil ha riposto: “Sempre, assolutamente sì, sempre”.

Delia non ha però mostrato intenzione di voler lasciare l’argomento e ha continuato: “Guarda che mi ha detto la verità Alex, mi ha detto quello che è successo sotto le coperte”. A questo punto Soleil ha replicato ammettendo qualcosa, ma forse solo per tentare di cambiare argomento: “È successo tantissimo sotto le coperte”. Quindi Delia ha concluso: “Brava brava era questo che volevo”.

Il dibattito è andato avanti anche in studio, con Signorini che ha chiesto alla Sorge di fare chiarezza sulla vicenda. L’ex di ‘Uomini e Donne’ non è però entrata nei dettagli della questione ma ha affermato di pensare che Delia dovrebbe preoccuparsi più di altro. “Lei deve preoccuparsi più di quello che è successo fuori dalle coperte e non sotto”, ha detto.

Scritto da: la Redazione il 15/1/2022.