Denis Dosio diventa cantante: debutto nella musica con il singolo 'Non mi tocchi'

Denis Dosio a soli 19 anni diventa cantante e debutta nel mondo della musica con il singolo “Non mi tocchi” di cui firma, insieme ad altri autori, sia musica che testo. Il famoso influencer, un idolo per le ragazzine, ha già fatto migliaia di visualizzazioni con il videoclip della canzone su YouTube. A Novella 2000 racconta il suo percorso inedito.

"Sin da piccolissimo ho sempre amato scrivere le mie emozioni. le mie paure. le mie ansie e le mie gioie. Ho sempre avuto il mio piccolo diario segreto… che raccogliesse i miei pensieri, i miei sfoghi. A un certo punto ho deciso di combinare le mie riflessioni con la musica e così è nata la mia prima canzone”, spiega.

Il brano parla d’amore: “Racconta un pezzetto di me e della mia vita, rievoca le sensazioni e gli stati d’animo che ho vissuto nelle mie relazioni. E’ un breve trailer di un grande film che è, appunto, l’amore”.

“Parlo d’amore perché è quello per cui ho sofferto di più, che più ha lasciato il segno nella mia giovane esistenza. È stato proprio questo sentimento a spingermi a scrivere, a raccontarmi, ad aprirmi. Mi sento a mio agio ad affrontare questo argomento, se parlassi d’altro non sarei io, snaturerei la mia essenza”, precisa ancora la star del web al settimanale.

Poi Denis sul debutto da cantante chiarisce: “Non c’è un motivo preciso. Non sto cercando di ripulire la mia immagine… Seguo il mio istinto. All’inizio, per esempio, ho ottenuto un bel riscontro mediatico con le mie frasi recitate, e così ho perseguito questa strada finché mi è piaciuto, fregandomene anche dei commenti negativi. Poi a un certo punto ho detto basta, semplicemente perché non mi andava più. Ho cambiato rotta perché mi piace vivere la vita”.

E’ single, Denis Dosio parla d’amore, ma non ha ancora incontrato la ragazza per lui: “L’amore non può essere programmato. Le cose così belle devono nascere spontaneamente, capitare per caso, arrivare quando meno te l’aspetti. Credo che chi ricerca insistentemente l’amore abbia solo bisogno di trovare la felicità. In questo momento non sono alla ricerca della felicità, perché già ce l’ho“.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.