Desirée Maldera mamma bis: è nata Blu

Desirée Maldera è mamma bis. Stamane, venerdì 10 gennaio, nelle prime ore del mattino è nata Blu. La bambina gode di ottima salute.

La 27enne, ex tentatrice di Francesco Chiofalo a Temptation Island, figlia del compianto calciatore di serie A Aldo Maldera, lo ha annunciato sul social, nelle sue IG Stories. Al settimo cielo il papà, Valeriano Rampezzotti, già pazzo della sua principessina che va a fare compagnia al primogenito Giancarlo, nato il 2 gennaio 2019 e che ha appena compiuto un anno.

A poche ore dal parto Desirée Maldera in un post molto ironico in cui spiegava l’agitazione di cui era vittima, ha scritto: “Io in ansia non dormo. Non ho paura ma non riesco comunque a dormire. Penso e immagino come sarà. In tutto questo mio marito si gira e mi fa: ‘Leva il telefono mi disturba la luce’. Ti disturba la luce? Vuoi vedere che ti infilo le unghie nella testa?”.

Poi la corsa in ospedale e la gioia, subito dopo, di avere Blu tra le braccia, appena nata, coccolata anche dal papà entusiasta e dai suoi cari.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2020.