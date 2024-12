''Non uscivo di casa, piangevo tutti i giorni in continuazione, la psicologa mi ha salvato'': Diana Del Bufalo racconta la sua depressione

L’attrice 34enne torna a parlare di salute mentale, un tema che ha spesso affrontato

Diana Del Bufalo vive un momento felice e appagante. E’ a teatro con il suo spettacolo “Tra Sogni e Desideri”. Nel privato va tutto bene con Patrizio, con cui convive nella sua casa in campagna. Nonostante la 34enne abbia un momento di estrema serenità, a Il Messaggero racconta la sua depressione. “Non uscivo di casa, piangevo tutti i giorni, la psicologa mi ha salvato”, confessa.

Non è la prima volta che affronta il delicato tema della salute mentale. Senza filtri, l’attrice 34enne, quando le si domanda se abbia mai avuto bisogno di aiuto, svela: “Sì ed è stato bruttissimo, la mia psicologa mi ha diagnosticato uno stato depressivo. La depressione è qualcosa a cui non sai dare una spiegazione e non riesci a capire. Tu non sai perché ma stai male. Sei triste, non ti piace la vita, è terribile. Andare dalla psicologa è fondamentale, la mia mi ha salvata”.

Diana confida pure il punto più basso raggiunto quando era depressa: “Beh, non uscire di casa, piangere tutti i giorni in continuazione. Non apprezzare la vita, la compagnia degli altri”.

Sul fidanzato la Del Bufalo commenta: “Da bambina sognavo un uomo simile a mio padre. Oggi sono fidanzata da due anni e ho trovato una persona che è totalmente l'opposto di mio padre. Un amore sano, che raggiungi col tempo, quando arriva lo riconosci”.