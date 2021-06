Diletta Leotta fa sul serio con Can Yaman: eccola in Turchia, dov'è volata per conoscere la famiglia di lui

Diletta Leotta fa sul serio con Can Yaman: la conduttrice è volata in Turchia, a Istanbul, per conoscere la famiglia dell’attore 31enne. I rumor nell’aria parlano di nozze dietro l’angolo, in anticipo rispetto al previsto, sarà così?

La bionda 29enne posta alcuni video nelle sue storie in cui fa vedere alcune pietanze tipiche del luogo, poi si fa vedere in barca a Poyrazkoy, un villaggio nel distretto di Beykoz, provincia di Istanbul. Si trova all'uscita del Bosforo nel Mar Nero, sul lato asiatico dello Stretto, lei naviga lambendo quelle acque e si fa portare un pranzo luculliano. Non rivela se è con Can, ma difficile immaginare sia da sola…

Si vocifera che la madre di Can Yaman si sia opposta a questo fidanzamento del figlio, evidentemente non è così. Diletta è in Turchia per conoscere i parenti del suo futuro sposo. Era stata lei stessa nei giorni scorsi, in collegamento con Radio 105, a svelare di trovarsi in un hotel di Istanbul, senza dare, però, altri dettagli in merito

Nessuna crisi, l’amore tra Can, l’attore più amato del momento, grazie al successo di Daydreamer e di Mr Wrong, soap che l’hanno visto protagonista, e Diletta va a gonfie vele. I due corrono verso l’altare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.