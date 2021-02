Diletta Leotta, super regalo al fidanzato Can Yaman per San Valentino: ecco cos'è

Diletta Leotta ha fatto un super regalo al fidanzato Can Yaman per il primo San Valentino trascorso insieme da innamorati. La conduttrice sportiva Dazn l’ha sorpreso donandogli un cavallo, Cassius. Lo svela l’attore turco 31enne sul suo profilo social. Can pubblica una foto che lo ritrae con l’animale e la dolce metà accanto e scrive: “Il più bel regalo mai ricevuto”. Le fan lo provocano, gelose del rapporto appena nato con l’ex fidanzata di Daniele Scardina, lui non replica.

Diletta lascia Yaman senza parole. Il cavallo bianco è bellissimo e lui nel ricevere un regalo così importante gioisce. Sia la Leotta che l’artista sono appassionati di equitazione, che praticano regolarmente. Ora che Can è in Italia, impegnato sul set di Sandokan - La serie, potrà prendersene cura personalmente.

VIDEO

La neo coppia esce sempre più allo scoperto sul social: secondo i gossip sono molto innamorati. Can è stato pure paparazzato per le vie di Roma insieme alla mamma di Diletta, Ofelia Castorina, architetto e interior designer. Il fidanzamento è già in famiglia: sembra che stia cercando casa nella Capitale e tutti già parlano di convivenza con la sensualissima bionda siciliana.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/2/2021.