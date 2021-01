Diletta Leotta nuova regina del gossip divisa tra Can Yaman e Ibra

Diletta Leotta in questo 2021 appena iniziato è indiscutibilmente la regina del gossip. Sui giornali si parla solo di lei e dei suoi possibili flirt. Già sul finire del 2020, dopo l’addio con il pugile Daniele Scardina, il nome della conduttrice Dazn era stato avvicinato a quello di Zatlan Ibrahimovic, felicemente sposato però. Ora l’anno nuovo di inaugura con una paparazzata di Chi che la vede tra le braccia del desideratissimo Can Yaman, l’attore turco 31enne più amato del momento. La 29enne è sulla bocca di tutti e i paparazzi in strada la seguono ovunque.

Cammina spedita Diletta, agli obiettivi spioni non pensa. Abbigliamento casual, cappotto color cammello a metà polpaccio, borsa e cappellino con visiera in tono, mascherina nera e occhiali da sole, la bionda siciliana si volta appena verso i fotografi e fa un cenno di saluto con la mano. Sola nel centro di Milano, del suo privato non parla. Eppure, nonostante il giornale diretto da Alfonso Signorini racconti che lei e Can sarebbero innamoratissimi dopo cinque giorni insieme nello stesso hotel a Roma, la Leotta torna protagonista in cover su Oggi. Per il settimanale avrebbe trascorso la notte di Capodanno a casa sua con Ibra…

“Hanno passato insieme tutta la serata, dalle 21.20 fino a mezzanotte meno un quarto. Poi le luci si sono spente per non riaccendersi più”, scrive il giornale. Diletta Leotta mantiene il più stretto riserbo sulle questioni di cuore. Ma sicuramente questo è solo l’inizio: la bella rimane al centro dei riflettori, assolutamente un’osservata speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2021.