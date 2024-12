''Sui documenti mi chiamo Aria'': Asia Argento rivela qual è il suo vero nome e perché c’entra Mussolini

La 49enne all’anagrafe è Aria Maria Vittoria Rossa Argento, non Asia

Il padre ha dovuto scegliere un nome diverso per una vecchia legge fascista

Asia Argento ha rivelato che ufficialmente il suo nome è in realtà Aria.

L’attrice 49enne però non sente che il nome scritto sul suo passaporto gli appartenga realmente.

Ospite del podcast ‘Gurulandia’ ha spiegato come mai per lo Stato si chiama così dal 1975.

“Sui documenti mi chiamo Aria, perché non potevano dare il nome di un continente straniero quando sono nata”, ha detto.

“C’era una legge di Mussolini che non si poteva dare il nome di un continente straniero”, ha aggiunto.

Ha quindi ricordato come il suo famoso padre Dario Argento, uno dei registi horror più famosi della storia, scelse di chiamarla all’anagrafe.

“All’anagrafe mio padre si è scervellato: ‘E ora che faccio?’. Non c’erano neanche i cellulari per chiamare mia madre e ha detto: ‘Vabbè Dario, Daria… Aria!”, ha affermato.

Ad ogni modo si tratta solo di una formalità, perché i suoi genitori volevano chiamarla Asia.

“Però nessuno mi ha mai chiamato Aria. I miei genitori volevano Asia. Era solo una questione di documenti”, ha proseguito.

Non le fa nemmeno piacere se qualcuno per entrare in confidenza con lei prova a chiamarla Aria.

“Spesso mi capita che quando leggono il passaporto, per cercare di fare più gli amici, dicono: ‘Senti Aria…’. A me dà fastidio, non mi chiamo Aria”, ha concluso.