Donatella Buccino non poteva mancare alla festa di compleanno della sorella Cristina. Arriva così la sua prima foto dopo il parto: lo scorso 9 aprile ha dato alla luce Aurora. La showgirl, modella e influncer lo scorso 16 giugno ha festeggiato i suoi 34 anni accanto agli amici più cari e alle due donne da cui mai si separerebbe: Donatella e Maria Teresa.

Cristina Buccino pubblica uno scatto con le due sorelle e scrive: “La cosa bella di ogni mio compleanno è ricordarmi che per un altro anno e, per sempre, ci saranno con me le persone più importanti della mia vita”. Donatella Buccino ammicca in splendida forma. E’ la sua prima foto dopo il parto: la bella si lascia ammirare esplosiva, sinuosa e sensuale. E’ una super mamma.

Donatella Buccino non ha pubblicizzato poi molto la sua gravidanza. Anche la nascita della figlia avuta dal marito, l’imprenditore Nico Guido, è stata svelata dalle due sorelle in occasione della Festa della Mamma lo scorso maggio, solo più di un mese dopo. Più riservata delle altre, la 26enne si fa ammirare al party di compleanno di Cristina. Lo scatto a tre delle ‘Kardashian italiane’ non può di certo mancare e fa il pieno di 'like'.

E’ la sua prima foto dopo il parto. Non ne ha condivisa neppure una insieme alla figlioletta, che tutti i fan sarebbero curiosi di vedere. Preferisce tenere il suo privato solo per sé.