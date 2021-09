Drusilla Gucci rivela cosa pensa sua madre della relazione con Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci ha rivelato cosa pensa sua madre della relazione con Francesco Chiofalo. La 27enne è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima e famosissima casa di moda italiana. Dopo aver partecipato all’ultima edizione dell’'Isola dei Famosi' si è fidanzata con l’ex volto di ‘Temptation Island’. Lenticchio (questo il soprannome con cui è conosciuto il personal trainer 32enne) sembrerebbe essere molto distante dal mondo a cui appartiene Drusilla, così in molti si sono chiesti come avrà preso Stefania Gucci, mamma della ragazza, l’inizio di questo rapporto sentimentale.

Drusilla intervistata nel programma radiofonico ‘Non succederà più’ ha fatto spere che la donna è contenta della relazione. Le due hanno un rapporto molto stretto e il genitore si fida delle sue scelte. “Se a mamma piace Francesco? Lei mi appoggia sempre in tutto quello che faccio, abbiamo un bel rapporto, quindi…”, ha raccontato. Stefania non ha però avuto modo di incontrare i genitori di Chiofalo. “Ancora non si sono conosciute le famiglie”, ha aggiunto.

Drusilla ha confermato che tra loro c’è un vero e proprio “fidanzamento”. E ha definito Francesco un ragazzo “molto dolce”. Nei giorni scorsi i due sono apparsi insieme sul red carpet del Festival di Venezia.

Nelle ultime ore poi lo stesso Chiofalo si è lasciato andare a molti complimenti nei confronti della signora Stefania. Sotto ad una foto condivisa da Drusilla su Instagram, in cui mamma e figlia posano fianco a fianco, ha scritto: “Con una mamma così bella doveva per forza venire una figlia stupenda”.

