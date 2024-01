''A Dubai è pieno di escort, gli uomini non si avvicinano'': Antonella Mosetti, il racconto dagli Emirati Arabi

In vacanza al caldo, la showgirl 48enne, ufficialmente single, dice la sua sul luogo in cui è

Si diverte insieme agli amici e mette in mostra le sue forme esplosive e sensuali

Il vacanza al caldo con alcuni amici, Antonella Mosetti dice la sua sul lussuoso luogo del mondo in cui sta soggiornando. “A Dubai è pieno di escort, gli uomini non si avvicinano”, sottolinea la showgirl 48enne. Il suo racconto dagli Emirati Arabi cattura tanti ‘like’: in molti sono d’accordo con lei.

Si diverte, tra cene e feste da sogno. In spiaggia in bikini l’ex stella di Non è la Rai mostra le sue forme esplosive, sensuali e conturbanti. Poi in un breve video postato nelle sue IG Stories, mostrandosi in primo piano, esordisce: “Una cosa però la vorrei dire”.

“Vi faccio sempre vedere cose carine, divertenti, parlo poco, non mi va di rompere le scatole - continua la Mosetti - Però qui a Dubai gli uomini non si avvicinano perché è pieno di escort. Quindi anche io che, insomma, non ho più vent’anni e che sicuramente non sono qua per fare quello, altrimenti sarei venuta già vent’anni fa… E’ impossibile, perché hanno tutti paura delle donne perché è pieno di escort”.

Nonostante la sua avvenenza, ha notato che nessuno le fa delle avances evidentemente

Ufficialmente single, Antonella evidentemente, ha notato che non c’è nessuno dell’altro sesso che le fa avances negli Emirati Arabi: si è data questa spiegazione. Ma il suo viaggio, quello con cui ha iniziato il 2024, rimane comunque top. Cliccatissima su OnlyFans, piattaforma per adulti, a Oggi in merito ha detto: “Mostro l'inguine, una tetta, i piedi. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C'è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba”.