Il ritorno social di Chiara Ferragni con le foto dei figli fa imbufalire Selvaggia Lucarelli: ''Usa i minori come scudi umani''

Chiara Ferragni, piano piano, mantenendo un profilo basso, torna a condividere nelle storie degli scatti in famiglia. Veri e propri ritratti che raccontano le passeggiate al parco con la figlia di 2 anni e mezzo Vittoria e la mamma, Marina Di Guardo. Lo scandalo pandoro l’ha messa al centro di una vera e propria bufera mediatica planetaria. L’imprenditrice digitale, dopo essere scomparsa dal web per due settimane, ora affida a queste immagini il suo ritorno social. Le foto della 36enne con i figli, però, non lasciano indifferente Selvaggia Lucarelli, la prima a mettere sotto la lente d’ingrandimento la campagna pubblicitaria 'incriminata', quella della Balocco. Tutto questo fa imbufalire la 49enne che in un post sottolinea: “Usa i minori come scudi umani”.

La giudice di Ballando con le Stelle, mentre si gode la vacanza a Vienna col compagno Lorenzo Biagiarelli, lancia la sua frecciata alla Ferragni. Non lascia passare le foto postate dall’imprenditrice digitale sotto silenzio.

Selvaggia, senza peli sulla lingua, è lapidaria nell’attaccare Chiara. “Nei momenti in cui la vita pubblica diventa complessa e si è circondati da critiche e attenzioni feroci gli adulti di solito proteggono i figli - sottolinea - Qui abbiamo adulti che usano i minori come scudi. Non imparano nulla. Anzi, rilanciano per far vedere che nulla li cambierà, perché hanno ragione loro”.

In tanti commentano e le sottolineano di essere stati bloccati dal clan della Ferragni per le loro esternazioni sotto i post. La giornalista ribatte: “Smettetela con ‘sti commenti molesti. La vostra scelta, quella che determina lo stato delle cose, è nel seguire o nel non seguire questa gente, non nel romperle i cogl*oni sotto i post”.